Правительство выделит еще 712 млн руб. на очистку Керченского пролива от мазута

Правительство России выделит Росморречфлоту более 712 млн руб. на ликвидацию последствий разлива мазута в Керченском проливе. Распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

Из документа следует, что в перечень мероприятий входят мониторинг загрязнения водной среды нефтепродуктами, проведение работ по их локализации и ликвидации, а также обследование затонувших фрагментов судов и защитных сооружений для определения мест возможных выходов оставшихся на борту нефтепродуктов.

Инцидент с танкерами «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» произошел в районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года. Один из моряков погиб, остальных удалось эвакуировать. Совокупно танкеры перевозили около 9 тыс. т мазута, в водоем вылилось около 2,4 тыс. т сырья. В августе 2025-го суд удовлетворил иски к владельцам танкеров на 85 млрд руб., то есть сумму ущерба экосистеме.

Новости компаний Все