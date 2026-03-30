Мировые валютные резервы достигли $13 трлн впервые в истории

Мировые валютные резервы по итогам 2025 года составили $13 трлн. Показатель увеличился на 6,5% по сравнению с прошлым годом и достиг исторического максимума. При этом доля американской валюты в них снизилась до 56,77% против 58,52% в 2024 году, следует из подсчетов «РИА Новости» на основе данных Международного валютного фонда.

Доля доллара в мировых валютных резервах стала минимальной за всю историю наблюдений. МВФ предоставляет данные с 1995 года. До 1,95% упала и доля юаня в резервах — минимума с 2017 года.

Доля азиатской валюты — йены, напротив, выросла до 5,78%. Это максимум с 2020 года. Наибольшей популярностью пользуется евро с долей в 20,25%.