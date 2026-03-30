«Локомотив» победил «Спартак» и находится в шаге от выхода во второй раунд

Ярославский ХК «Локомотив» обыграл «Спартак» в Москве и повел в серии первого раунда плей-офф КХЛ со счетом 3:1. До выхода во второй раунд ярославской команде осталась одна победа над москвичами.

На 20-й секунде матча счет открыл защитник «Локомотива» Рушан Рафиков. На 16-й минуте «Спартак» сравнял, но после запроса наставника ярославцев Боба Хартли гол москвичей был отменен из-за помехи вратарю.

Уже во втором периоде ярославский нападающий Максим Березкин увеличил преимущество своей команды. За полминуты до конца игрового отрезка был отменен уже второй гол москвичей — вновь из-за помехи голкиперу Даниилу Исаеву.

В третьем периоде третью шайбу за «Локомотив» забросил Максим Шалунов, но и этот гол был отменен: хоккеист ударил вратаря «Спартака» клюшкой по шлему перед взятием ворот. Матч завершился со счетом 0:2.

Следующий матч состоится 1 апреля в Ярославле.

Алла Чижова