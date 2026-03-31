Генетики назвали народы России с высоким риском накопления «плохого холестерина»

Компания Genotek на основе базы из более чем 166 тыс. геномов жителей России выяснила распространенность защитного варианта гена APOE, помогающего снижать уровень липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), которые называют «плохим холестерином». У носителей такого варианта уровень ЛПНП на 18–19% ниже средних показателей, что сокращает риски сердечно-сосудистых заболеваний.

Чаще всего защитный вариант встречается у русских (15,95%), украинцев (15,27%), якутов (14,91%) и белорусов (14,79%). У кабардинцев, черкесов и адыгов он зафиксирован лишь в 1,94% случаев, у карачаевцев и балкарцев — в 1,64%. Авторы исследования считают, что такие данные важны для профилактики нарушений липидного обмена и персонализированного лечения.

Молекулярный биолог, научный сотрудник МГУ Сергей Харитонов отмечает, что государственной системе здравоохранения важно знать, в каких регионах меньше распространен защитный вариант гена, чтобы правильно распределить ресурсы и усилить профилактику. Медицинский директор «Genotek Здоровье» Федор Киреев подчеркивает, что «благоприятная генетика» — лишь один из факторов. Намного важнее здоровый образ жизни в целом: правильное питание, регулярная физическая активность, отсутствие вредных привычек, а также регулярный контроль липидного профиля.

Подробнее — в материале «Ъ» «Липидный обман».