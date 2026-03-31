Липидный обман

Компания Genotek выяснила, в каких российских этносах распространена наследственная защита от «плохого холестерина». Как оказалось, у 16% русских встречается особый вариант гена APOE, заметно снижающий риск образования «холестериновых бляшек». А у некоторых народов Северного Кавказа такой защиты нет, что повышает риски смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Эксперты считают, что эта информация важна для эффективной профилактики и грамотного распределения ресурсов системы здравоохранения. Однако врачи напоминают, что для сердца и сосудов важнее всего здоровый образ жизни и отсутствие вредных привычек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Исследование компании Genotek, с которым ознакомился “Ъ”, опирается на базу из более чем 166 тыс. геномов жителей России. Ученые проверили, у представителей каких этносов чаще встречается особый вариант гена APOE — аллель Т. Он помогает снижать уровень липопротеинов низкой плотности (ЛПНП). Это основные переносчики холестерина от печени к тканям организма. Избыток ЛПНП может оседать на стенках артерий, что приводит к образованию «холестериновых бляшек» и увеличивает риск атеросклероза, ишемической болезни сердца и инсульта. Поэтому ЛПНП часто называют «плохим холестерином».

Аллель Т гена APOE немного улучшает липидный метаболизм организма. У носителей такого варианта уровень ЛПНП на 18–19% ниже средних показателей, что сокращает риски развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Чаще всего такой защитный генетический вариант встречается у русских — 15,95% от числа исследованных Genotek. Высокие показатели также зафиксированы у украинцев (15,27%), якутов (14,91%) и белорусов (14,79%). Среди татар вариант Т встречается в 13,27% случаев, у башкир и осетин значительно реже — 4,44% и 4,15% соответственно. А вот у кабардинцев, черкесов и адыгов это практически статистическая погрешность — всего 1,94%. У карачаевцев и балкарцев — вообще 1,64%.

Авторы исследования считают, что такие данные могут использоваться для профилактики нарушений липидного обмена и персонализированного лечения в этой сфере. Впрочем, медицинский директор «Genotek Здоровье» Федор Киреев подчеркивает, что «благоприятная генетика» — это лишь один из факторов, влияющих на уровень холестерина и риск сердечно-сосудистых заболеваний. Намного важнее — здоровый образ жизни в целом: правильное питание, регулярная физическая активность, отсутствие вредных привычек, а также регулярный контроль липидного профиля, говорит господин Киреев.

Молекулярный биолог, научный сотрудник МГУ Сергей Харитонов подтверждает, что контроль ЛПНП «и его отдельных подфракций» является важнейшим показателем для оценки кардиометаболических рисков, возрастающих по мере старения организма. «В России, как и во многих других странах, сердечно-сосудистые заболевания остаются одной из ведущих причин смертности. Поэтому работа над снижением этих рисков — ключевая задача для улучшения общественного здоровья»,— поясняет он.

Биолог отмечает, что наука уже накопила большое количество данных о генах, способствующих развитию заболеваний или, напротив, защищающих от них. Однако эти знания приобретают реальную практическую значимость, только когда становится понятно, как тот или иной вариант гена распространен в структуре популяции.

Вот почему государственной системе здравоохранения важно знать, в каких регионах меньше распространен защитный вариант гена APOE, приводит пример господин Харитонов. Это позволит правильно распределить ресурсы и усилить профилактику.

Результаты исследования могут иметь важное клиническое значение как при разработке персонифицированного лечения, так и в популяционном подходе, согласен главный врач отделения клинической лабораторной диагностики и эндоскопии АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Максим Терский. Отклонение в 15% по этническому признаку слишком велико, чтобы его игнорировать, считает эксперт. По его мнению, эти данные необходимо обсудить в профессиональном сообществе и учитывать генетические особенности пациентов в диагностике и прогнозах лечения. «Мы уже знаем, что другой представитель жирового обмена — липопротеин (а) — может резко увеличить риск атеросклероза даже при низких значениях ЛПНП. Анализ на него назначают необоснованно редко, хотя доказано, что липопротеин (а) генетически обусловлен,— приводит пример эксперт.— Другими словами, даже у приверженцев ЗОЖ и средиземноморской диеты может быстро прогрессировать атеросклероз сосудов на фоне низких значений общего холестерина и низких значений ЛПНП. Но мы плохо знаем, каким образом липопротеин (а) распределяется у разных этносов. Вполне возможно, что по определенным национальностям нужно корректировать программы диспансеризации».

Наталья Костарнова