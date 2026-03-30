Euractiv узнал о росте расходов ЕС на топливо из-за конфликта на Ближнем Востоке

Конфликт на Ближнем Востоке вызвал значительный рост затрат Евросоюза на импорт энергоносителей. Дополнительные расходы стран сообщества увеличились на €13 млрд, пишет Euractiv со ссылкой на секретный документ.

Меры по ограничению торговли топливом и нарушению условий спроса и предложения, следует из документа, могут еще больше дестабилизировать рынок. По данным Euractiv, цены на бензин на АЗС в большинстве стран Европы превышают отметку в €2 за л.

Министрам энергетики поручили избегать «деструктивных сигналов для рынка», пока долгосрочные последствия закрытия Ормузского пролива еще не до конца изучены. Как сообщили изданию три дипломата ЕС, главы Минэнерго не собираются переходить от анализа ценового кризиса к анализу кризиса поставок. Один из собеседников Euractiv заметил, что ситуация отличается от постковидного скачка цен на нефть и газ в 2021 году из-за тогдашнего участия России в мировых поставках энергоносителей.

Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и газа из стран Персидского залива. После начала военной операции США и Израиля против Ирана республика фактически заблокировала судоходство в этом районе. Трудности с импортом энергоресурсов в США и страны Европы привели к резкому скачку цен на них. Члены Международного энергетического агентства договорились высвободить стратегические запасы нефти. Некоторые страны (Шри-Ланка, Таиланд, Филиппины) заинтересовались поставками российской нефти.