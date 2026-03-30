Тамбовские власти намерены передать частным клиникам «социальную нагрузку»

Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов предложил распространить «социальную нагрузку» на частные медицинские учреждения на фоне нехватки кадров. Об этом глава региона заявил на еженедельном совещании в правительстве.

«Социальная нагрузка, я все-таки думаю, должна распространяться в том числе и на систему частного здравоохранения. Мы живем все в одной области, люди у нас одни. Обратимся к нашим частным клиникам, чтобы они взяли какую-то, пусть небольшую, но нагрузку на себя», — сказал губернатор и подчеркнул, что квалифицированные медики, получившие образование за счет государства и отработавшие в бюджетных учреждениях, все чаще переходят в частные клиники с более высокой зарплатой. Такие случаи пока не носят массового характера, но «требуют внимания».

По словам главы региона, власти продолжат искать возможности для дополнительных выплат и стимулирующих мер, чтобы удержать профессиональные кадры в государственных и муниципальных учреждениях.

Сегодня было предложено ежегодно закреплять за отраслевыми органами власти и муниципальными образованиями целевые показатели по привлечению инвестиций в Тамбовской области.