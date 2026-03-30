29 марта в Японии прошли гонки на офисных креслах с колесиками. Событие состоялось в городе Киотонабе, префектура Киото.

Первая такая гонка прошла в Киото еще в 2009 году. Ее организатор Цуеси Тахара хотел создать вид спорта, построенный на чем-то повседневном. С тех пор подобные гонки, получившие название Гран-при ISU-1, проходят в разных городах страны. Как пишут местные СМИ, в них участвуют в основном офисные сотрудники.

Команды из трех человек состязаются на обычных офисных креслах по трассе, специально организованной на перекрытых улицах. Гонка продолжается два часа, победителем становится команда, прошедшая за это время наибольшее расстояние. Победитель получает приз — 90 кг риса.

Соревнования на офисных креслах многое позаимствовали у таких серьезных мероприятий, как автогонки «Ле-Ман 24 часа» и «Формула-1». В Гран-при ISU-1 присутствуют все необходимые атрибуты: четко обозначенная трасса, смена пилотов, ограничение времени прохождения, стратегия команд и прочее.

Екатерина Наумова