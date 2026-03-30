Правкомиссия одобрила поправки Минфина о поддержке МСП в России в 2026 году

Правкомиссия по законодательной деятельности одобрила подготовленные Минфином поправки в Налоговый кодекс. Они предусматривают меры поддержки для малого и среднего бизнеса, в том числе освобождение общепита на упрощенной и патентной системах (УСН и ПСН) от НДС с апреля и до конца года. Об этом «РИА Новости» сообщили в правкомиссии.

Минфин направил в правительство соответствующий законопроект в начале марта, чтобы помочь бизнесу адаптироваться к налоговым изменениям. Бизнесмены в сфере общепита, работающие по УСН и ПСН, начали платить НДС только с начала этого года. Освободить от НДС также предложили общепит на ПСН, утративший право на применение этой системы, с 1 апреля и до 31 декабря 2026 года включительно. Для этого доход за 2025 год таких организаций не должен превышать 60 млн руб. Доходы от оказания услуг общепита должны составлять не менее 70% от общей суммы доходов.

Согласно налоговой реформе, с 1 января предприниматели на УСН, чей доход превышает 20 млн руб. в год, обязаны доплачивать НДС в размере 5% вдобавок к 6% налога с выручки. Ранее порог составлял 60 млн руб. В 2027 году он будет снижен до 15 млн, в 2028-м — до 10 млн руб. в год. Также с начала года был понижен лимит доходов ИП для перехода на ПСН — с 60 млн до 10 млн руб.

По данным Росстата, в прошлом году оборот общепита составил 4,29 трлн руб., что на 21% больше год к году. Рост обеспечили в том числе инфляционные факторы. По информации «Платформы ОФД», в 2025 году средний чек в общепите вырос на 11%, до 1,5 тыс. руб. В январе-феврале 2026 года только в Москве закрылось 125 кафе и ресторанов. Это почти вдвое больше год к году.

