Промышленность сжимается местами

Снижение промышленного производства в начале года (см. “Ъ” от 26 марта) сопровождается изменением его структуры. По оценке аналитиков Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), в начале 2026-го ускорилось снижение выпуска в гражданских обрабатывающих производствах. Прежде всего в отраслях, зависящих от инвестиционного спроса (см. график). В их числе производство строительных материалов (снижение на 1,4% в феврале к январю с учетом сезонности и календарного фактора), черная металлургия (минус 1,1%), а также машиностроение, спад в котором составил 2,2%, а уровень выпуска опустился до 75% от среднемесячного значения 2024 года.

В то же время добыча стабильна, а отдельные «негражданские» сегменты обработки сохраняют рост. По оценке аналитиков Райффайзенбанка, машиностроение в феврале (уже в годовом измерении) обеспечило около 0,9 процентного пункта (п. п.) положительного вклада в динамику промышленности, тогда как совокупный вклад остальных отраслей оказался отрицательным (минус 0,8 п. п.). Среди аутсайдеров — производство нефтепродуктов и металлургия.

Причины такого расхождения в динамике отраслей интерпретируются по-разному. В Банке России указывают на влияние разовых факторов — эффекта высокой базы конца прошлого года, календарных особенностей (сокращенное число рабочих дней в январе и феврале) и погоды. Все это может означать перераспределение активности внутри года, а не устойчивое охлаждение производства.

Существенное расхождение в оценках прежде всего между Росстатом (плюс 0,1% среднемесячного прироста в январе—феврале) и ЦМАКП (минус 0,5%) связано с малым числом рабочих дней в начале года и применением разных способов устранения календарного эффекта (включая оценки доли непрерывных производств и гипотезы об особенностях формирования планов выпуска на «прерывных» производствах в такие «короткие» месяцы). По расчетам ЦМАКП, чтобы оценки выпуска в январе—феврале соответствовали опубликованным Росстатом, доля «прерывных» производств должна составлять не менее 40%, в центре же оценивают не более чем в 20%.

В Райффайзенбанке, в свою очередь, отмечают признаки ослабления спроса, что отражается в ухудшении опросных индикаторов, включая индекс бизнес-климата Центробанка. Дополнительным ограничением может стать замедление роста бюджетных расходов, которые в предыдущие годы поддерживали выпуск, прежде всего в машиностроительном комплексе.

Артем Чугунов