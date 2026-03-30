Президент России Владимир Путин наградил хоккеиста Павла Буре орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Это следует из указа главы государства.

Орден вручен «за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу», уточняется в документе.

Павел Буре — заслуженный мастер спорта СССР и России. Он стал лучшим бомбардиром Олимпийских игр 1998 года в Нагано. Провел в НХЛ 12 сезонов в составе команд «Ванкувер Кэнакс», «Флорида Пантерз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Трижды становился лучшим снайпером чемпионата НХЛ. В июле 2021 года был назначен специальным представителем Федерации хоккея России по международным делам.