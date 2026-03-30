Путин наградил хоккеиста Павла Буре орденом «За заслуги перед Отечеством»
Президент России Владимир Путин наградил хоккеиста Павла Буре орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Это следует из указа главы государства.
Орден вручен «за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу», уточняется в документе.
Павел Буре — заслуженный мастер спорта СССР и России. Он стал лучшим бомбардиром Олимпийских игр 1998 года в Нагано. Провел в НХЛ 12 сезонов в составе команд «Ванкувер Кэнакс», «Флорида Пантерз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Трижды становился лучшим снайпером чемпионата НХЛ. В июле 2021 года был назначен специальным представителем Федерации хоккея России по международным делам.