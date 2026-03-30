СКР возбудил дело после обнаружения младенца в кузове манипулятора в Тюмени
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ст. 106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорожденного ребенка) после обнаружения новорожденного ребенка в кузове манипулятора в Тюмени. Об этом сообщили в СУ СКР по Тюменской области.
По версии следствия, 30 марта в кузове грузового манипулятора, припаркованного около жилого дома на улице Южной в Тюмени, водитель автомобиля обнаружил полиэтиленовый пакет с находящимся в нем младенцем. Ребенок был замотан в полотенце.
В настоящее время девочке оказывается необходимая медицинская помощь. Здоровью ребенка ничего не угрожает.
Следователи провели осмотр места происшествия. Личность матери ребенка устанавливается. Назначен комплекс экспертиз.