СКР возбудил дело после обнаружения младенца в кузове манипулятора в Тюмени

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ст. 106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорожденного ребенка) после обнаружения новорожденного ребенка в кузове манипулятора в Тюмени. Об этом сообщили в СУ СКР по Тюменской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СКР по Тюменской области Фото: СУ СКР по Тюменской области

По версии следствия, 30 марта в кузове грузового манипулятора, припаркованного около жилого дома на улице Южной в Тюмени, водитель автомобиля обнаружил полиэтиленовый пакет с находящимся в нем младенцем. Ребенок был замотан в полотенце.

В настоящее время девочке оказывается необходимая медицинская помощь. Здоровью ребенка ничего не угрожает.

Следователи провели осмотр места происшествия. Личность матери ребенка устанавливается. Назначен комплекс экспертиз.

Полина Бабинцева