Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

СКР возбудил дело после обнаружения младенца в кузове манипулятора в Тюмени

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ст. 106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорожденного ребенка) после обнаружения новорожденного ребенка в кузове манипулятора в Тюмени. Об этом сообщили в СУ СКР по Тюменской области.

Фото: СУ СКР по Тюменской области

Фото: СУ СКР по Тюменской области

По версии следствия, 30 марта в кузове грузового манипулятора, припаркованного около жилого дома на улице Южной в Тюмени, водитель автомобиля обнаружил полиэтиленовый пакет с находящимся в нем младенцем. Ребенок был замотан в полотенце.

В настоящее время девочке оказывается необходимая медицинская помощь. Здоровью ребенка ничего не угрожает.

Следователи провели осмотр места происшествия. Личность матери ребенка устанавливается. Назначен комплекс экспертиз.

Полина Бабинцева

