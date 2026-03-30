В Тюмени в кузове манипулятора нашли новорожденную девочку

В Тюмени 30 марта в кузове манипулятора была обнаружена новорожденная девочка, сообщил портал 72.ru. Младенца нашел водитель машины, услышавший плач.

По словам источника портала, девочка была завернута в ткань, у нее торчала пуповина. Новорожденную доставили в областную клиническую больницу № 2. Данных о родителях нет. В региональном департаменте здравоохранения сообщили, что состояние девочки стабильное, она находится под наблюдением врачей. Медицинская помощь оказывается в полном объеме.

В УМВД по Тюменской области «Ъ-Урал» сообщили, что по факту инцидента проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

