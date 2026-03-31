Застройщик зашел в лабораторию

«Мосинжпроект», подконтрольный мэрии Москвы, получил на баланс недостроенную лабораторию на проспекте Вернадского на юго-западе Москвы. Объект строится уже почти 20 лет, и для достройки власти включили его в проект комплексного развития территории. В то же время предыдущему девелоперу — совладельцу нефтесервисной TSS Group Андрею Олейнику — актив мог стать неинтересным.

Подконтрольное департаменту городского имущества (ДГИ) Москвы АО «Мосинжпроект» 27 марта получило 100% в ООО «Бастион». Ранее эта компания принадлежала Андрею Олейнику, совладельцу TSS Group, производящей комплектующие для строительства и реконструкции нефтяных и газовых скважин. В TSS Group и «Мосинжпроекте» не ответили на запрос “Ъ”.

На балансе ООО «Бастион» находится объект незавершенного строительства на проспекте Вернадского, 96, корпус 4, на юго-западе Москвы, сказано в пояснительной записке к бухотчетности компании. Там указано, что он был выкуплен в январе 2022 года за 400 млн руб., а сейчас его стоимость составляет 993,5 млн руб. По данным публичной кадастровой карты, административно-лабораторный корпус завершен на 80%.

АО «Мосинжпроект» выступает оператором программы развития Московского метрополитена, управляющей компанией по строительству гражданских объектов, участвует в реализации ключевых дорожных проектов столицы и в программе развития транспортно-пересадочных узлов Москвы, управляет девелоперскими проектами. В 2024 году выручка компании сократилась на 43%, до 134,2 млрд руб., чистый убыток составил 9,5 млрд руб. против прибыли в 37,8 млрд руб. годом ранее.

Андрей Олейник владеет 16,5% в ООО «ТСС групп». Другими совладельцами выступают Дмитрий Федоров с долей в 50,5%, Николай Бордодымов и кипрская Agg Finance LMD с долями по 16,5%. Ранее совладельцем TSS Group также выступала МКОО «Огмент Инвестментс Лтд», бенефициарами которой РБК называл совладельца «Фармстандарта» миллиардера Виктора Харитонина и его бизнес-партнера Егора Кулькова. Среди заказчиков компании — «Роснефть», «Газпром нефть», НОВАТЭК, «Сургутнефтегаз» и «РуссНефть».

Для совладельца нефтесервисной TSS Group недострой на юго-западе Москвы — непрофильный актив с растущими затратами на содержание и достройку, считает управляющий партнер IBC Global Станислав Ахмедзянов. Объект — недострой 2007–2008 годов, его концепция и текущее состояние систем потребуют адаптации к современным требованиям и глубокой реконструкции, отмечает старший директор департамента оценки и консалтинга CMWP Полина Митина. При этом, считает она, с учетом локации и хорошей транспортной доступности объект имеет коммерческий потенциал. К тому же объект подлежит сохранению, а значит, должен быть достроен, говорит руководитель направления земельных активов и девелопмента IBC Real Estate Дмитрий Шелковский.

В соответствии с проектом решения о комплексном развитии территории (КРТ), опубликованным в ноябре 2023 года, этот объект незавершенного строительства передается в собственность города Москвы безвозмездно, отмечает Дмитрий Шелковский. При этом, продолжает он, в границы указанного КРТ, помимо этого объекта и участка под ним, также включили еще два участка общей площадью около 8 га, расположенных между станциями метро «Озерная» и «Тропарево». По проекту здесь планируется построить около 259 тыс. кв. м различной недвижимости, совокупный объем инвестиций составит более 40 млрд руб., говорит господин Шелковский.

Он не исключает, что АО «Мосинжпроект» может стать оператором этого КРТ либо консолидирует актив для другого игрока. Полина Митина также считает, что «Мосинжпроект» может оставить проект в своем портфеле, используя под городские нужды, или передаст в руки опытного девелопера.

