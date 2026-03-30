Softline показала рост оборотов при снижении чистой прибыли

ГК Softline (MOEX: SOFL) опубликовала 30 марта в Центре раскрытия корпоративной информации годовую консолидированную финансовую отчетность по МСФО за 2025 год. Оборот компании вырос на 10% по отношению к показателю 2024 года и достиг 132,1 млрд руб., валовая прибыль показала рост на 28%, до 46,9 млрд руб., увеличив процент от оборота на 5 п. п., до 35,5%. Скорректированная EBITDA составила 8,1 млрд руб., что выше, чем в предыдущем году, на 15%.

Несмотря на то что у группы выросла операционная прибыль (с 2,1 млрд до 4 млрд руб.), чистая прибыль сократилась в 12,7 раза, до 288 млн руб. (против 3,7 млрд руб. в 2024 году).

Основными причинами для сокращения чистой прибыли послужили несколько факторов. Во-первых, компания зафиксировала убыток от прекращенной деятельности. Так, в четвертом квартале 2025 года руководством группы было принято решение об отказе от дальнейшего развития некоторых направлений, в том числе полностью принадлежащих ей дочерних компаний — «Сойка» и «Робовойс», а также части проектов в сегменте промышленного ПО. План оптимизации был одобрен 24 ноября 2025 года. Чистый убыток от прекращенной деятельности в финотчетности оценивается в 1,6 млрд руб.

«Мы гордимся достигнутыми финансовыми показателями и уверены, что наша стратегия продолжит способствовать росту бизнеса, который мы закладываем в наши прогнозы. Так, в 2026 году мы ожидаем увеличения оборота группы до 145–155 млрд руб.; рост валовой прибыли — до 50–55 млрд за счет увеличения рентабельности и роста доли собственных продуктов и решений; увеличение скорректированного показателя EBITDA — до 9–9,5 млрд руб.»,— отметил финдиректор Softline Артем Тараканов.

ГК Softline зарегистрирована 9 декабря 2002 года. Позицию гендиректора занимает Владимир Лавров. Конечная контролирующая структура — ЗПИФ «Аксиома Капитал» под управлением ООО «Баланс Эссет Менеджмент». Состав пайщиков фонда не раскрывается. В сентябре 2023 года компания начала торговать акциями на Московской бирже с рыночной ценой около 199 руб. и free-float на уровне 15,7%. На момент написания материала, 30 марта 17:30, рыночная стоимость акции составляет 74,2 руб., а free-float превышает 23%.

В 2024 году группа приобрела 60% производителя волоконных лазеров «ВПГ Лазеруан» (бывшее «ИРЭ-Полюс»). Общая сумма сделки по приобретению 60% «ВПГ Лазеруан» составила около 6 млрд руб.

Филипп Крупанин