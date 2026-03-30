Инфляция в Германии в марте ускорилась до рекордных 2,8%

В марте инфляция в Германии подскочила до самого высокого уровня более чем за год, пишет Bloomberg, ссылаясь на данные Федерального статистического управления Германии (Destatis). Индекс потребительских цен вырос на 2,8% в годовом исчислении. Аналитики ожидали в марте такой динамики после февральского роста на 2%.

Последний раз столь высокий для Германии уровень инфляции наблюдался в январе 2025 года. Экономисты объясняют ускорение инфляции ростом цен на энергоносители, который, в свою очередь, вызван войной в Иране. Цены на энергоносители в марте выросли в Германии на 7,2% по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года — это стало первым ростом цен на энергоносители в стране с декабря 2023 года.

