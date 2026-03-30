Жителя Швеции обвинили в продаже жены 120 мужчинам

Прокуратура Швеции предъявила обвинения мужчине, подозреваемого в сексуальной эксплуатации жены. За несколько лет он заставил ее оказывать сексуальные услуги более чем 120 мужчинам, считает следствие. В обмен муж потерпевшей получал деньги, сообщает SVT.

62-летнего мужчину обвинили в сутенерстве при отягчающих обстоятельствах, нападениях и восьми изнасилованиях. Его задержали в конце октября после обращения его жены в полицию. С тех пор подозреваемый находится под стражей. Он отрицает вину.

По версии следствия, мужчина рекламировал сексуальные услуги в интернете. Он накачивал жену наркотиками и угрожал ей убийством. Муж следил за ней с помощью нескольких камер наблюдения в доме. Судебный процесс должен начаться 13 апреля. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.