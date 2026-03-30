ЮФУ занял 45 строчку в новом рейтинге лучших российских вузов

Южный федеральный университет занял 45 место в рейтинге лучших российских вузов Forbes 2026 года, набрав 22,8 балла. Список размещен на сайте финансово-экономического журнала.

Фото: Предоставлено ЮФУ

В 2024 году вуз находился на 31 строчке, в 2025-м опустился до 39 позиции, а теперь потерял еще шесть мест. Лидером рейтинга стал национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», получивший 74,18 балла. Среди вузов соседних южных регионов в перечень вошли Кубанский государственный медицинский университет (83 место, 18,73 балла), Кубанский государственный университет (86 место, 18,64 балла) и Краснодарский государственный институт культуры (91 место, 18,38 балла).

В выборку Forbes включили высшие учебные заведения с российской аккредитацией и правом выдачи дипломов государственного образца. Обязательными условиями стали наличие программ бакалавриата или специалитета и численность студентов не менее 400 человек в 2024-2025 учебном году.

Константин Соловьев