Дроны вписывают в страховку

Жители Москвы и Подмосковья стали чаще страховать свое жилье от падения беспилотников. Об этом пишет Forbes со ссылкой на участников рынка. По информации издания, сейчас в каждом третьем договоре о защите имущества прописаны риски от воздействия дронов. Тенденцию подтверждают и опрошенные “Ъ FM” эксперты.

Клиенты активно обращаются за такими услугами, говорит вице-президент компании «Ресо-Гарантия» Игорь Иванов:

«Мы традиционно включаем защиту от падения различных летательных аппаратов во все полисы страхования — как для жилья, так и для автомобилей. С тех пор как появились новые типы таких аппаратов, мы начали дополнительно учитывать риски "террористический акт" и "военные действия". Часть наших клиентов уже получала выплаты в случае падения подобных объектов даже по старым полисам, где такие риски отдельно не оговаривались. Сейчас мы активно предлагаем новым клиентам полисы с расширенным покрытием, включающим эти риски. Спрос на них растет, и причины этого очевидны».

В договоре лучше прописывать риски от падения беспилотников отдельно, считает руководитель Общества по защите прав потребителей в сфере страхования Игорь Пушкарь. По его словам, иначе клиенту могут отказать в выплате, причем на законных основаниях:

«В стандартных правилах не уточняется, какой именно летательный объект должен повредить имущество, чтобы возникло право на возмещение. При этом статья 964 Гражданского кодекса предусматривает освобождение страховщика от выплаты, если страховой случай наступил в результате военных действий, чрезвычайных ситуаций, народных волнений и других подобных обстоятельств. Если попросить страховую компанию зафиксировать в договоре страхования имущества расшифровку риска падения летательных объектов, и она согласится на это, то, на мой взгляд, у нее не будет оснований для отказа в выплате».

В середине марта произошла самая массовая за год атака беспилотников на Москву. По данным столичной мэрии, за три дня было сбито около 250 дронов.

Никита Путятин