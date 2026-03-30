Тела двух человек обнаружены в квартире в подмосковном Подольске

Двое взрослых найдены мертвыми в одной из квартир дома на улице Давыдова в подмосковном Подольске. На месте происшествия также обнаружен годовалый ребенок, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального СКР.

Признаков насильственной смерти на телах мужчины и женщины нет, заявили в ведомстве. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности). Жизни ребенка ничего не угрожает. Проводится осмотр места ЧП.

Baza пишет, что погибшие мужчина и женщина были супружеской парой. Незадолго до происшествия они перестали выходить на связь с родственниками. «Криминальной составляющей» в их отношениях не было, уточняет Telegram-канал.