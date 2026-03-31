Особняк останется без банка

Росимущество в суде добивается расторжения долгосрочного договора на аренду усадьбы Анастасии Несвицкой у здания МИДа на Смоленской-Сенной площади в центре Москвы. Объект находится в аренде до 2043 года у банка «Российский кредит», у которого более десяти лет назад была отозвана лицензия. Это обременение мешает ведомству реализовать объект стоимостью 1,5–2 млрд руб. на торгах.

Городская усадьба Анастасии Несвицкой в Москве

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Городская усадьба Анастасии Несвицкой в Москве

Управление Росимущества по Москве 23 марта 2026 года обратилось в Арбитражный суд Москвы с иском к ОАО «Банк “Российский кредит”» с требованием расторгнуть договор аренды здания на Смоленской-Сенной площади в центре Москвы, следует из картотеки дел. Ведомство требует освободить здание и возвратить его властям. В Росимуществе на вопросы “Ъ” оперативно не ответили. В Агентстве по страхованию вкладов (АСВ; управляет «Российским кредитом») рассказали, что банк в лице конкурсного управляющего будет возражать требованиям: продолжение договора позволит поддержать интересы кредиторов.

Банк «Российский кредит» был основан в 1991 году Бидзиной Иванишвили и экс-сенатором Виталием Малкиным, а в 2012 году перешел в портфель Анатолия Мотылева. Финансисту принадлежало сразу несколько банков, прекративших или существенно перестроивших работу: М Банк, АМБ Банк, «Компания розничного кредитования», «Глобэкс». Лицензию у «Российского кредита» ЦБ отозвал летом 2015 года.

Здание на Смоленской-Сенной площади располагается в непосредственной близости от высотки МИД РФ. Его площадь — 3,02 тыс. кв. м. Это выявленный объект культурного наследия. Здание построено в 1793 году как городская усадьба княгини Анастасии Несвицкой. В 1864–1920 годах здесь располагался Рукавишниковский приют для малолетних правонарушителей, в советское время — коммунальные квартиры, а позже — коммерческие структуры.

Получить контроль над усадьбой Несвицкой Росимущество пытается с весны 2023 года.

Тогда ведомство подало иски об истребовании ее из владения у АО «Дирекция международных фотовыставок» и ООО «Бизнес Лайф». Последнее, согласно СПАРК, в 2013 году полностью контролировалось «Российским кредитом». Суды встали на сторону Росимущества: сейчас ведомство выступает единственным владельцем здания, следует из ЕГРН.

Обременение на усадьбе Несвицкой сохраняется в пользу «Российского кредита»: банк занимает здание по договору аренды с 1995 года. Он действует до 31 июля 2043 года. Руководитель юридической компании «Неделько и партнеры» Василий Неделько поясняет, что подобный договор аренды можно расторгнуть лишь по решению суда. Эксперт поясняет, что технически после получения объекта в собственность Росимущество могло бы реализовать его на торгах и с действующем обременением.

Но ставка по договору, заключенному еще в 1995 году, вероятно, крайне низкая, и найти покупателей на такой лот будет непросто, поясняет господин Неделько. Он обращает внимание на то, что расторжение договора долгосрочной аренды — лишь один из возможных сценариев. Эксперт не исключает, что может быть заключено мировое соглашение, предполагающее существенное повышение стоимости аренды.

Право долгосрочной аренды усадьбы Несвицкой АСВ пыталось реализовать на торгах осенью 2024 года.

Начальная стоимость лота тогда была 600 млн руб. Но в АСВ пояснили, что лот был снят с реализации из-за отсутствия согласия собственника на перенаем помещений. Руководитель департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate Микаэл Казарян оценивают рыночную стоимость усадьбы Несвицкой в 1,5–2 млрд руб. Он замечает, что состав имущественного комплекса до конца неизвестен: не исключено, что под зданием располагается многоуровневая парковка.

Микаэл Казарян называет актив трофейным за счет близости к высотке МИДа у станции метро «Смоленская», предполагая, что он подойдет для размещения офиса. Василий Неделько предполагает, что здание может быть использовано для нужд госструктур.

Александра Мерцалова, Анатолий Костырев