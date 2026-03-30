Суд в Астрахани взыскал 43 млн рублей с чиновницы, не сумевшей объяснить доходы мужа

Советский районный суд Астрахани взыскал более 43 млн руб. с чиновницы и ее супруга. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Установлено, что астраханка занимает замещающую должность на госслужбе. Она представила недостоверные данные о доходах своего мужа.

В суде ответчики не смогли доказать законность поступлений на банковский счет. В связи с этим деньги были изъяты.

Ранее тот же суд обратил в доход РФ активы на 50 млн руб. бывшей сотрудницы ФССП.

