Суд в Астрахани взыскал 43 млн рублей с чиновницы, не сумевшей объяснить доходы мужа
Советский районный суд Астрахани взыскал более 43 млн руб. с чиновницы и ее супруга. Об этом сообщила пресс-служба суда.
Установлено, что астраханка занимает замещающую должность на госслужбе. Она представила недостоверные данные о доходах своего мужа.
В суде ответчики не смогли доказать законность поступлений на банковский счет. В связи с этим деньги были изъяты.
Ранее тот же суд обратил в доход РФ активы на 50 млн руб. бывшей сотрудницы ФССП.