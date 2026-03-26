Суд изъял у экс-пристава Астраханской области активы на 50 млн рублей
Прокуратура Астраханской области добилась обращения в госдоход имущества бывшей сотрудницы службы судебных приставов и ее супруга. Общая стоимость активов, признанных судом необоснованно приобретенными, около 50 млн руб., сообщили в пресс-службе ведомства.
Прокуратура установила, что с 2023-го по 2024 год на банковские счета семьи поступили крупные суммы, законность происхождения которых не подтверждена. По ходатайству прокурора были арестованы объекты недвижимости, транспортное средство и счета ответчиков. Дело рассматривал Советский районный суд Астрахани.
Суд требование удовлетворил. Исполнение решения находится на контроле надзорного ведомства.