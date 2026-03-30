Количество закрытий заводов во Франции за год выросло на 30%

Количество закрытых промышленных предприятий во Франции в 2025 году увеличилось более чем на 30%, пишет Bloomberg, ссылаясь на отчет Министерства экономики и финансов Франции.

В прошлом году в стране прекратили работу около 160 заводов по сравнению с 121 заводом в 2024 году. В стране было открыто 103 новых производства. Это на 10% меньше, чем годом ранее.

В качестве причин ускоряющегося экономического спада называют усиление конкурентного давления со стороны стран Азии, рост цен на энергоносители в связи с топливным кризисом и увеличение тарифов США.

Екатерина Наумова