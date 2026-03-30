ЕС продлил на год санкции за нарушения прав человека в Иране

Совет ЕС продлевает действие ограничительных мер ЕС в ответ на нарушения прав человека в Иране сроком на один год. Это следует из в пресс-релиза Совета ЕС.

«Сегодня совет принял решение продлить ограничительные меры ЕС в ответ на серьезные нарушения прав человека в Иране до 13 апреля 2027 года»,— указано в сообщении Совета ЕС.

Меры включают запрет на поездки и замораживание активов, а также на экспорт в Иран оборудования, которое может быть использовано для внутренних репрессий и мониторинга телекоммуникаций.

ЕС впервые ввел режим борьбы с серьезными нарушениями прав человека в Иране в 2011 году и с тех пор ежегодно его продлевает. В настоящее время список включает в общей сложности 262 физических лица и 53 организации.

Анастасия Домбицкая