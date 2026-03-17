Ижевский перевозчик «ИПОПАТ» завершил 2025 год с убытком в 84,6 млн рублей

Чистый убыток ижевского перевозчика «ИПОПАТ» в 2025 году составил 84,6 млн руб. При этом, следует из отчета о финансовых результатах на «СПАРК-Интерфакс», транспортная компания нарастила выручку на 3,7%, до 1,9 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В 2024 году чистая прибыль «ИПОПАТа» находилась на отметке 3,1 млн руб. Это на 94% меньше, чем в 2023-м. Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что ижевский перевозчик связывал это с переездом автопарка на новую площадку и ее модернизацией на ул. Голубева.

«Убыток транспортного предприятия формируется под влиянием комплекса факторов, характерных для отрасли общественных перевозок: низкий уровень регулируемых тарифов, роста стоимости топлива, запасных частей и фонда оплаты труда. Эти вызовы хорошо известны всем участникам рынка пассажирского транспорта»,— объяснили «Ъ-Удмуртия» в пресс-службе «ИПОПАТа».

Согласно данным системы, управленческие расходы «ИПОПАТа» в 2025 году увеличились вдвое, с 83,8 до 162,3 млрд руб. В компании указали, что данные носят «преимущественно учетный характер».

«С начала 2025 года предприятие перешло на обновленную методологию бухгалтерского учета ряда основных статей затрат. Расходы, которые прежде включались в себестоимость услуг как общепроизводственные, теперь классифицируются как управленческие. Речь идет о перераспределении между строками отчетности, а не о реальном увеличении расходной части»,— отметили в компании.

Напомним, в конце 2025 года между «ИПОПАТом» и региональным миндортрансом было заключено соглашение о досрочном расторжении контрактов на регулярные перевозки пассажиров по 38 межмуниципальным маршрутам. Тогда перевозчика сменила транспортная компания из Воткинска.