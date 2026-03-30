Охранника ярославского бара приговорили к колонии за избиение посетителя

Кировский районный суд Ярославля приговорил 21-летнего местного жителя к двум годам исправительной колонии за причинение тяжкого вреда здоровью и грабеж. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как установил суд, 5 октября 2025 года в районе 4:30 подсудимый, работавший охранником в баре Cuba Libre на улице Кирова, ударил кулаком в голову 30-летнего посетителя, «нарушающего санитарно-эпидемиологические нормы». Он вывел клиента из туалета на летнюю веранду и нанес еще несколько ударов кулаками и ногами. Затем охранник потребовал у посетителя перевести ему 10 тыс. руб., что и сделал пострадавший.

Причиненный здоровью посетителя вред оценен как тяжкий и опасный для жизни. В суде охранник вину признал, но от дачи показаний отказался. Приговором суда ему назначено 2 года исправительной колонии общего режима.

Алла Чижова