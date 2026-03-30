Оружие для Украины ударит по НАТО

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что США заверили Киев в готовности продолжать поставки ему вооружений, закупаемых союзниками по НАТО по программе PURL. Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что выполнение этой программы продолжается, однако допустил возможность ее пересмотра с учетом национальных интересов США. Такой сценарий может стать реальным: помимо нехватки оружия для войны с Ираном вторым вопросом для Вашингтона становится политическая целесообразность выполнения программы PURL, учитывая демонстративный отказ союзников поддержать США в иранской кампании и их заявления о том, что война в Иране не их война, а поле боя европейцев — это Украина.

Все более острые разногласия между Вашингтоном и Киевом по вопросам украинского урегулирования, проявившиеся в ходе перепалки между президентом Зеленским и госсекретарем США Марко Рубио (см. “Ъ” от 29 марта), пока не затронули реализацию программы поставок американских вооружений Украине Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).

«Есть очень важные заверения от американской стороны в контексте PURL. Было заявлено на уровне госсекретаря Рубио — ничего никуда не переадресовывалось из этой программы в другие географические уголки и из тех фондов, из того оборудования, которое предназначено для Украины. По состоянию на сейчас нет планов и по переадресации»,— сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига.

Это заявление и ссылка на главу Госдепа США, судя по всему, были призваны успокоить страсти в Киеве, после того как на прошлой неделе на министерской встрече G7 во Франции Марко Рубио обвинил президента Зеленского во лжи при интерпретации им позиции США по условиям мирного соглашения с Россией.

Во время визита в Париж 27 марта госсекретарь США в самом деле подтвердил, что утвержденная ранее президентом Трампом программа коммерческих закупок странами НАТО американских вооружений для Украины остается неизменной.

Однако он также четко дал понять, что в дальнейшем США не могут гарантировать Киеву и его союзникам неукоснительное выполнение программы PURL. «Этого пока не произошло. Пока ничего не было перенаправлено, но это может произойти»,— заявил глава Госдепа США, отвечая на вопрос журналистов о том, может ли предназначенное для Украины оружие быть переброшено на Ближний Восток.

Подтвердив, что «речь идет о продаже вооружений по программе PURL, за которые заплатило НАТО», госсекретарь США добавил: «Я бы хотел четко дать понять, что в случае военной нужды, будь то с целью пополнения запасов или выполнения задач в национальных интересах США, мы всегда будем на первом месте, если речь идет о нашем оружии».

Ведущие американские СМИ, ссылающиеся на источники в Белом доме и Госдепе США, считают сценарий, когда США в определенный момент решат пересмотреть PURL, реальным.

По информации издания Politico, США уже уведомили союзников о возможных перебоях в поставках оружия Украине на фоне продолжающейся операции против Ирана.

Прежде всего, нарушения поставок могут касаться боеприпасов, особенно перехватчиков для зенитных ракетных комплексов Patriot. Как пишет Politico, «Пентагон отдает предпочтение их применению против Ирана, что ставит под угрозу ключевую программу, в рамках которой союзники покупают оружие у США для передачи Киеву».

В свою очередь, газета The Washington Post сообщила, что Пентагон рассматривает возможность отправки на Ближний Восток вооружений, предназначавшихся для Украины, из-за истощения собственных арсеналов. По данным источников газеты, речь идет о все тех же ракетах-перехватчиках, которые страны НАТО закупали у США для Киева по программе PURL.

Схожая публикация появилась и в The Wall Street Journal. «ОАЭ, Катар и Бахрейн просят у США перехватчики»,— отмечает газета, указывая на то, что Украина, «скорее всего, пострадает от последствий дефицита, которые сейчас углубляются».

В начале февраля, еще до начала операции против Ирана, министр обороны Британии Джон Хили на правах председателя первой в этом году встречи по Украине в формате «Рамштайн» сообщил о том, что страны контактной группы договорились выделить еще $35 млрд Киеву.

В пакет помощи должны входить закупки оружия для ВСУ в рамках программы PURL.

После этого 3 марта президент Зеленский выразил опасения, что у Украины могут возникнуть сложности с получением оружия, которое потребуется самим США в операции против Ирана. До этого Зеленский пожаловался, что ракеты для систем Patriot не были вовремя доставлены Украине из-за не оплаченного Европой транша по программе PURL, предусматривающей поставки вооружения после внесения взносов странами НАТО.

В то время как в Вашингтоне призывают не считать программу PURL обязательством США, не подлежащим пересмотру, западные союзники, как и Украина, пока не желают думать о том, что это однажды может случиться.

«Сейчас у меня нет никаких оснований полагать, что происходит перенаправление вооружений. То, что предусмотрено для Украины, в частности в рамках так называемого механизма PURL, и что мы также финансируем, поступит Украине, и здесь нет никаких отклонений»,— заявил на полях встречи министров иностранных дел G7 в Париже после беседы с госсекретарем Рубио глава МИД Германии Йоханн Вадефуль. По его словам, поставки оружия Украине по программе PURL не прерывались.

Однако помимо очевидной нехватки американского оружия для войны сразу на двух фронтах — иранском и украинском — еще одной фундаментальной проблемой для программы PURL могут стать растущие политические разногласия между США и европейскими членами НАТО по ключевым проблемам международной безопасности.

В то время как президент Трамп, так и не дождавшийся помощи от членов альянса в открытии Ормузского пролива, грозит Ирану новыми ударами, европейские союзники продолжают настойчиво напоминать ему о том, что он нарушил действующий в НАТО коллективный принцип принятия решений.

С новыми упреками в адрес Трампа в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung, опубликованном 27 марта, выступил канцлер Германии Фридрих Мерц. «Я ведь еще три недели назад встречался с Трампом в Белом доме. Также мы в прошлое воскресенье снова долго разговаривали по телефону. Я ему сказал: если ты хочешь, чтобы мы помогали, тогда, пожалуйста, спрашивай нас заранее, заблаговременно. А не через газеты постфактум. Такой подход мы просто не можем принять»,— заявил Мерц.

По его словам, конфликт вокруг Ирана не является «войной НАТО» и в Североатлантическом альянсе для реагирования на подобные конфликты существуют определенные процедуры, которые президент Трамп проигнорировал.

Даже один из самых приближенных к Трампу европейских политиков — президент Финляндии Александр Стубб в интервью изданию Politico сообщил, что в условиях раскола в лагере трансатлантических союзников он находится на одной волне с европейцами, а не с Вашингтоном.

«Это может прозвучать несколько резко, но Иран — это не моя война, моя война — это Украина»,— заявил президент Финляндии Александр Стубб, по словам которого европейские политики не обязаны объединяться для помощи президенту Трампу на Ближнем Востоке.

Несмотря на желание продолжать зарабатывать на поставках оружия Украине в рамках программы PURL, президент Трамп может оказаться поставленным перед вопросом о ее политической целесообразности для Вашингтона, учитывая демонстративный отказ союзников поддержать США в Иране и их заявления о том, что война Европы — это Украина.

Сергей Строкань