Президент Египта призвал Трампа помочь остановить войну на Ближнем Востоке

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси призвал своего американского коллегу Дональда Трампа способствовать прекращению огня на Ближнем Востоке.

Дональд Трамп и Абдель Фаттах ас-Сиси

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Дональд Трамп и Абдель Фаттах ас-Сиси

«Я говорю президенту Трампу: никто не сможет остановить войну в нашем регионе, в Персидском заливе... Пожалуйста, помогите нам остановить войну, вы способны на это»,— сказал господин ас-Сиси на пресс-конференции (цитата по AFP).

25 марта министр иностранных дел Египта Бадр Абделатти провел переговоры с советником президента США по африканским и арабским странам Массадом Булосом и главой европейской дипломатии Каей Каллас. Господин Абделатти призвал предпринять «согласованные региональные и международные усилия по деэскалации ситуации» на Ближнем Востоке. По словам президента США Дональда Трампа, после смены власти в Иране страна ведет переговоры с группой «профессионалов», с кем именно — не уточнял. В случае провала сделки по Ормузскому проливу он пообещал уничтожить все электростанции в Иране.

Анастасия Домбицкая