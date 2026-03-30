Путин включил две биофабрики из Черноземья в «Российскую биологическую промышленную компанию»

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому появится федеральное казенное предприятие (ФКП) «Российская биологическая промышленная компания». В состав новой структуры включат ряд фармацевтических компаний, в том числе из регионов Черноземья. Речь идет о ФКП «Курская биофабрика» (фирма «БИОК») и «Орловская биофабрика». Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Предприятия объединят на базе подмосковного «Щелковского биокомбината». Из других регионов присоединят Армавирскую и Ставропольскую биофабрики.

В документе отмечается, что решение принято в целях обеспечения технологической независимости и устойчивого развития фармотрасли, стимулирования инвестактивности в сфере ветеринарии, а также повышения эффективности управления имуществом ФКП. Процедура должна завершиться в течение трех лет.

ФКП «Курская биофабрика» действует с 1994 года и специализируется на производстве лекарственных препаратов для медицины и ветеринарии. С декабря 2024 года руководит Алексей Сверчков. Собственником выступает Российская Федерация. По итогам 2024 года выручка предприятия составила 743,8 млн руб., снизившись на 5,7% к предыдущему году, при этом чистая прибыль увеличилась более чем в пять раз — с 29,5 млн до 149,6 млн руб. ФКП «Орловская биофабрика» зарегистрировано в апреле 1993 года и также занимается выпуском лекарственных препаратов медицинского и ветеринарного назначения. Предприятие полностью находится в федеральной собственности. Директором является Андрей Клименко. В 2025 году выручка компании составила 266 млн руб., увеличившись на 18% по сравнению с 2024 годом, чистая прибыль достигла 38,2 млн руб.

