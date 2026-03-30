Госдеп США сообщил о возобновлении работы американского посольства в Венесуэле

Посольство США в Венесуэле официально возобновляет работу. Об этом сообщили Bloomberg News в Госдепартаменте США.

«Возобновление работы посольства США в Каракасе является ключевой вехой в реализации трехэтапного плана президента для Венесуэлы»,— заявил агентству представитель Госдепа Томми Пиготт.

Возобновление «укрепит способность (США.—"Ъ") напрямую взаимодействовать с временным правительством Венесуэлы, гражданским обществом и частным сектором», уточнили в Госдепартаменте.

Госсекретарь Марко Рубио неоднократно говорил, что у США есть план по урегулированию ситуации в стране. По его словам, инициатива подразумевает экономическую и политическую стабилизацию и последующее формирование демократического правительства.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены в США во время американской операции «Абсолютная решимость» в ночь на 3 января. Им предъявлены обвинения в «наркотерроризме», контрабанде наркотиков и хранении оружия. Функции главы государства в Венесуэле исполняет уполномоченный президент Делси Родригес, занимавшая при господине Мадуро пост исполнительного вице-президента республики.

Анастасия Домбицкая