Удар по домам

В ночь на 30 марта Ростовская область подверглась массированной атаке украинских беспилотников. В Таганроге погиб местный житель, еще восемь человек получили ранения различной степени тяжести. Повреждения получили 39 домов, автомобили горожан, три промышленных предприятия и объекты социальной инфраструктуры. Власти оценивают ущерб и ведут восстановительные работы.



В Таганроге продолжается ликвидация последствий массированной атаки беспилотников. Власти сообщили о 49 вызовах экстренных служб на места происшествий, где повреждены фасады, кровли и оконные проемы. Из получвших ранения жителей одна находится в больнице, медики оценивают ее состояние как стабильное. Еще семь человек получили помощь врачей на месте происшествия и отказались от госпитализации.

Повреждения в результате налета дронов ВСУ получили три предприятия, 12 многоквартирных домов, 27 частных домовладений, десять автомобилей, остекление в школе №26. С 22:00 29 марта вблизи всех этих строений был введен режим ЧС. Трамвайное движение временно приостановлено в направлении завода Бериева.

Саперы уже завершили осмотр мест падения обломков БПЛА. Эвакуированные жители вернулись в дома. Комиссия по оценке нанесенного ущерба уже приступила к работе.

В Неклиновском районе в селе Николаевка в результате падения обломков БПЛА повреждена газовая труба. Газ перекрыт, газовые службы работают на месте.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что всем пострадавшим будет оказано содействие в устранении последствий. Прокурор Таганрога Роман Коломойцев взял под личный контроль ход работ.

Один из массированных налетов на Таганрог был совершен в ночь на 19 декабря 2025 года. В результате него повреждения получили остекление и кровля в пяти частных домах, загорелись три автомобиля. В городе расширили локальный режим ЧС, введенный еще 25 ноября после очередной беспилотной атаки. Его дополнили 14 адресами, на которых были обнаружены обломки БПЛА и пострадали домовладения. Кроме того, днем 19 декабря произошла детонация обломков БПЛА, упавших между домами на в 10-м пер. от ул. Карла Либкнехта до ул. Водопроводной. Тогда было повреждено пять частных домов, никто из людей не пострадал.

Мария Хоперская