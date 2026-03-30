В Перми по факту осквернения Вечного огня возбуждено уголовное дело

По информации СМИ, двое подростков жгли деревья и нецензурно выражались вблизи «Огня вечной славы» на горе Вышка в Мотовилихинском районе Перми. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Дело расследуется по ч. 2 ст. 243.4 УК (уничтожение, повреждение либо осквернение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества). Устанавливаются причастные к совершению преступления лица, проводятся иные следственные действия.