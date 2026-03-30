Дмитрий Бивол проведет титульный бой против Михаэля Айферта в Екатеринбурге

Россиянин Дмитрий Бивол проведет защиту титула чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Международной боксерской федерации (IBF) в бою с обязательным претендентом немцем Михаэлем Айфертом. Поединок состоится 30 мая в Екатеринбурге на турнире RCC Boxing Promotions.

Дмитрий Бивол

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters Дмитрий Бивол

«Екатеринбург, скоро увидимся! Впереди два месяца плотной подготовки. Буду рад видеть каждого из вас»,— сказал Бивол в видео, опубликованном в Telegram-канале турнира. Также он пообещал «показать красивый и зрелищный бой».

На счету 35-летнего Дмитрия Бивола 24 победы и одно поражение на профессиональном ринге. Последний бой он провел в феврале 2025 года, взяв реванш у соотечественника Артура Бетербиева за звание абсолютного чемпиона мира. Позднее Бивол отказался от титула по версии Всемирного боксерского совета. В августе спортсмен перенес операцию на спине.

Михаэлю Айферту 28 лет. В его активе 13 побед и одно поражение.

Таисия Орлова