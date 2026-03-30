В Липецкой области продается завод, связанный со структурами Ткачева

Мукомольный завод выставлен на продажу в Липецкой области за 270 млн руб. Судя по картам, речь о единственном сельхозпредприятии в данной местности — ООО «Лебедянское», которое через ряд юрлиц связано с бизнесом бывшего министра сельского хозяйства РФ Александром Ткачевым.

Как следует из объявления, мукомольный завод действующий. Причина продажи — перераспределение инвестиций в другие направления бизнеса. В состав сделки входят производственное оборудование, инфраструктура и административные помещения.

Мощность переработки — до 150 т зерна в сутки (факт — 120 т). Производство организовано по принципу полной переработки сырья. В структуре выпуска преобладает мука высшего сорта (до 55%), доля муки первого сорта достигает 20–25%, манной крупы — до 5%. Побочная продукция, включая пшеничные отруби, полностью реализуется. Отмечается также транспортная доступность объекта — расстояние до федеральной трассы М4 составляет около 70 км.

Основное мельничное оборудование поставлено турецким производителем Molinus, его модернизация проводилась в 2014 году. Комплекс оснащен автомобильными весами, лабораторией контроля качества, силосами для хранения зерна, системой технологических бункеров и складскими помещениями для готовой продукции на 1 тыс. т. Также на площадке имеются линия фасовки муки, завальная яма для приемки сырья, административное здание.

По данным Rusprofile, ООО «Лебедянское» зарегистрировано в 2007 году и специализируется на выращивании зерновых и масличных культур в Липецкой области. Уставный капитал — 100 млн руб. С января 2026 года должность гендиректора занимает Алексей Егоров. Контролирует общество через ООО «Агрофирма “Медведовская”» крупный производитель мяса птицы из Республики Марий Эл ООО «Птицефабрика Акашевская». По итогам 2025 года выручка ООО «Лебедянское» сократилась на 81% и составила 328 млн руб., при этом чистый убыток достиг 1,63 млрд руб. Согласно данным сервиса Rusprofile, ООО «Птицефабрика Акашевская» занимает 10-е место в отрасли животноводства по объему выручки в России. Ее выручка в 2024 году составила 34 млрд руб., чистая прибыль — 9 млрд руб., а стоимость — 15 млрд руб. Согласно данным системы «Спарк-Интерфакс», птицефабрикой через «Марфининвест» (МФИ) владеет Мария Лисицина, которую СМИ называют представителем интересов семьи бывшего губернатора Кубани Александра Ткачева .

Анна Швечикова