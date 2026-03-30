ЕС решил расширить мандаты военных миссий в Красном море из-за угроз хуситов

Евросоюз расширяет мандаты своих военно-морских миссий Aspides и Atalanta в Красном море. Это следует из опубликованного заявления на сайте Совета ЕС. Меры приняты, чтобы обеспечить свободу судоходства в Красном море и в регионе в целом, уточнили в Совете ЕС.

«Совет сегодня принял два решения, вносящие изменения в мандаты военно-морских операций ЕС Aspides и Atalanta»,— указано в пресс-релизе.

Мандат операции ЕС Aspides, учрежденной в феврале 2024 года в качестве оборонительной операции в ответ на неоднократные нападения хуситов на международные суда, будет включать:

сбор и обмен информацией о подозрительной деятельности, связанной с критически важной инфраструктурой подводных лодок (CSI);

наращивание потенциала путем обучения военно-морских сил Джибути;

сотрудничество с береговой охраной Йемена;

укрепление связи с другими инициативами ЕС, включая Crimario, проект ЕС по важнейшим морским маршрутам.

Обновленный мандат морской операции ЕС в западной части Индийского океана и Красном море Atalanta предполагает:

приостановку мониторинга незаконной торговли древесным углем при сохранении второстепенных задач по мониторингу оборота оружия, наркотиков и незаконного рыболовства;

укрепление связей с другими инициативами ЕС, включая Crimario;

сбор и передачу информации о подозрительной деятельности, связанной с критической подводной инфраструктурой.

Анастасия Домбицкая