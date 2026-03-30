Семье погибшего при ударе БПЛА в Таганроге пообещали помощь

Семье погибшего при ночном ударе беспилотников в Таганроге окажут помощь, заявил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Как именно поддержат близких жертвы атаки, он не уточнил.

При ударе повреждены 16 многоквартирных домов, 51 частный дом и 10 автомобилей, написал господин Слюсарь в Telegram-канале. Деньги на ликвидацию последствий выделят из резервного фонда главы региона. Для жителей поврежденных домов организованы пункты временного размещения, добавил губернатор. В границах поврежденных домов и учреждений объявлен режим ЧС.

По словам Юрия Слюсаря, на месте падения обломков БПЛА, где повреждена газовая труба, газоснабжение полностью восстановлено. Для оценки нанесенного ущерба работает специальная комиссия.