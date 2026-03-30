Рубио отказался раскрывать, с кем США ведут переговоры в Иране

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что не раскроет имена иранских лиц, с которыми ведутся переговоры о прекращении огня. По его словам, в Исламской Республике произошел внутренний раскол, и есть люди, готовые «двигаться в другом направлении», учитывая все произошедшее.

«Я не собираюсь раскрывать вам, кто эти люди, потому что это, вероятно, навлекло бы на них неприятности со стороны других групп людей внутри Ирана»,— сказал Марко Рубио в эфире ABC. Так он ответил на вопрос журналиста, с каким «новым и более разумным режимом», о котором говорил Дональд Трамп, ведутся переговоры в Иране.

30 марта президент США заявил о прогрессе в «серьезных переговорах» с Ираном. С кем именно ведутся переговоры и о каком новом режиме идет речь, он не уточнил. На прошлой неделе СМИ писали, что контакты ведутся со спикером иранского парламента Мохаммадом Багер-Галибафом, однако сам он это отрицал. Официально иранские власти называли выдвинутые США условия мира неприемлемыми.

Лусине Баласян