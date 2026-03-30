В Белом доме не поддерживают повышение лимита выплат ущерба в ДТП по европротоколу

Правительство РФ не поддержало законопроект, которым лимит возмещения ущерба от мелких автоаварий, которые оформляются без ГИБДД по европротоколу, повышается с 200 тыс. до 300 тыс. руб. Официальный отзыв кабмина на поправки опубликован в базе Госдумы.

Законопроект был внесен в октябре 2025 года в нижнюю палату парламента девятью депутатами фракции «Новые люди» (включая думского вице-спикера Владислава Даванкова). По действующему порядку европротокола при мелком ДТП, если его участники договорились об обстоятельствах аварии, страховщик компенсирует пострадавшему ущерб на сумму до 400 тыс. руб. При разногласиях между участниками ДТП лимит выплат составляет 200 тыс. руб., депутаты предложили повысить его до 300 тыс. В пояснительной записке они ссылались на рост цен на машины и запчасти из-за введения новых размеров утильсбора, что привело к тому, что лимит выплат по европротоколу не соответствует «реальному уровню ущерба» при ДТП.

Отметим, что до июля 2025 года лимит компенсации по европротоколу при разногласиях участников ДТП составлял 100 тыс. руб., но был повышен по предложению депутатов из «Новых людей». В правительстве РФ обратили внимание на то, что эти поправки действуют чуть более полугода и «достаточная правоприменительная практика для оценки эффекта» еще не сформировалась. Тогда как в первом полугодии 2025 года, до вступления в силу поправок, средний размер возмещения по ОСАГО составил 101,5 тыс. руб., подчеркивается в отзыве Белого дома со ссылкой на данные Центробанка.

По данным Российского союза автостраховщиков (РСА), в 2025 году 41% всех заявлений на возмещение убытков, поданных в страховые компании в рамках ОСАГО, был оформлен европротоколом. При этом, как отмечали в РСА, за год выросло число мошенников, которые подделывают данные в извещениях о ДТП, чтобы незаконно получать выплаты от страховщиков: такие схемы, говорил президент союза Евгений Уфимцев, особенно распространены в Приморском крае, Новосибирской области и Хабаровском крае. По его словам, для противодействия этой тенденции нужны изменения в законодательстве.

Иван Буранов