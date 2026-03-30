Суд взыскал 158 млн руб с подрядчика стройки Кадетского корпуса СК РФ в Петергофе

Арбитражный суд Москвы взыскал около 158 миллионов рублей с публично-правовой «Военно-строительной компании» (ВСК), которая выступала подрядчиком строительства Кадетского корпуса Следственного комитета в Петергофе. В сумму включена неустойка по госконтракту от 17 июня 2022 года и штраф в 100 тысяч рублей. При этом предмет договора в материалах дела не указан.

С иском в суд обратился Следственный комитет. Ведомство просило взыскать с ВСК 181 млн рублей, пишет РИА Новости.

Ранее арбитражный суд столицы по иску СК РФ взыскал с «Военно-строительной компании» около 903 млн рублей неустойки и 100 тысяч рублей штрафа. В материалах дела также не было указано, с каким проектом был связан спор. Однако известно, что ВСК в этом процессе просила привлечь в качестве третьего лица петербургскую строительную компанию «Геоизол». Суд это ходатайство отклонил.

При этом «Геоизол» уже выступает ответчиком по нескольким многомиллиардным искам «Военно-строительной компании». Они поданы в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.