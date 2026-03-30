Цена алюминия приблизилась к рекорду за четыре года после атак на ОАЭ и Бахрейн

Цена на алюминий выросла на 6%, приблизившись к рекордному значению за четыре года, сообщает Reuters. Это произошло после того, как два крупнейших региональных производителя, Emirates Global Aluminium и Aluminium Bahrain, сообщили о повреждении их заводов в результате ударов со стороны Ирана.

Фото: @EmiratesGlobalAluminium

Стоимость трехмесячного контракта на алюминий на Лондонской бирже металлов (LME) достигла $3492 за тонну — максимума с 18 марта. Цены на алюминий последовательно растут с начала военной операции США и Израиля против Ирана.

Негативное влияние на ситуацию с ценами оказывают как удары по алюминиевым заводам в странах Персидского залива — на них приходится около 10% мирового производства металла,— так и закрытие Ормузского пролива. Сообщается, что мировые запасы алюминия сократились на 60% в сравнении с маем 2025-го, примерно до 419 тыс. тонн.

12 марта цена на алюминий достигала максимума за последние годы в $3546 за тонну. Рекорд был поставлен в марте 2022-го — тогда тонна алюминия стоила $4073.

