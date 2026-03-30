Правительство выделит еще 1 млрд руб. на компенсации жителям Курской области

Правительство России в этом году направило около 1,3 млрд руб. на компенсации за съем жилья жителям Курской области, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за боевых действий против Украины. Сегодня правительство выделит еще более миллиарда, сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

«Прошу Министерство финансов и Министерство строительства как можно быстрее довести соответствующие ресурсы до региона, чтобы люди своевременно получили все положенные им выплаты»,— сказал господин Мишустин (цитата по сайту правительства).

19 марта премьер-министр сообщил, что правительство направит еще почти 7 млрд руб. на поддержку жителей Курской и Брянской областей, включая обеспечение жильем. На компенсацию за съем жилья с ноября 2024 года по декабрь 2025 года было выделено около 5 млрд руб., их получили более чем 25 тыс. семей. В декабре прошлого года губернатор Александр Хинштейн говорил, что из федерального бюджета на меры соцподдержки жителей приграничных территорий Курской области направили в общей сложности более 190 млрд руб.

