Российская нефть дошла с разрешения

На Кубу впервые за год прибыл танкер с российской нефтью. Кремль заранее договорился об этом с Вашингтоном в ходе переговоров, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. На фоне энергетического кризиса Гавана получила 100 тыс. т сырья. Его привезло судно «Анатолий Колодкин» под российским флагом, сообщает Минтранс. По данным The New York Times, в марте оно находилось у берегов острова и ожидало, когда его пропустит береговая охрана США.

29 марта Дональд Трамп подтвердил, что Вашингтон не будет трогать российский танкер, о чем заявил журналистам на борту №1:

«У нас есть один танкер, и мы не против, если кто-то получит эту нефть, чтобы как-то выживать. Это не станет большой проблемой. Если какая-то страна захочет отправить сырье на Кубу, я не возражаю. Повлияет ли это как-то на Владимира Путина? Нет, он просто потеряет одну партию нефти — и все. В этом нет ничего критичного. Если он хочет это сделать — пожалуйста, меня это не беспокоит. На саму Кубу это тоже никак не повлияет. Страна уже находится в тяжелом положении: там проблемный режим и слабое управление».

Вашингтон с 2025о года держит в Карибском море военную флотилию. После операции в Венесуэле часть кораблей осталась в акватории, чтобы контролировать поставки нефти. Куба, которая ранее получала сырье от Каракаса, с января столкнулась с дефицитом топлива. На острове не хватает электричества, а в Гаване действия Вашингтона назвали фактической блокадой. В будущем Москва вряд ли наладит поставки на остров, а партия с «Анатолия Колодкина» денег России не принесет, говорит директор по внешним коммуникациям NEFT Research Дмитрий Прокофьев:

«Если заявлено, что груз носит гуманитарный характер, то говорить о материальных преференциях не приходится. С Кубой традиционно сохраняются особые отношения, и поддержка со стороны СССР и России всегда определялась прежде всего политическими соображениями. Вопрос в том, может ли кубинская сторона за это платить. США, в свою очередь, подчеркивают, что речь идет об единичной гуманитарной поставке — одном танкере, пропущенном с их разрешения. Это может использоваться как инструмент давления: захотели — пропустили, захотели — нет. При этом содержание переговоров между Вашингтоном и Гаваной неизвестно, поэтому говорить о каком-либо устойчивом тренде пока преждевременно».

На прошлой неделе президент Кубы Мигель Диас-Канель подтвердил переговоры с Вашингтоном. Среди возможных тем он назвал экономические вопросы, миграцию, борьбу с наркотрафиком и терроризмом. Дональд Трамп ранее неоднократно критиковал руководство Кубы и публично допускал смену режима на острове.

Ранее он разрешил облагать пошлинами импорт из стран, которые снабжают Гавану нефтью. И ввел в США режим чрезвычайного положения из-за «кубинской угрозы». Поставки сырья из России помогут решить энергетический кризис на острове, но ненадолго, говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович:

«Для Кубы это заметные поставки: потребление там небольшое, часть нефтепродуктов идет на генерацию электричества, поэтому ситуация временно улучшится. Решение пропустить танкер, вероятно, связано с обострением на Ближнем Востоке: в иных условиях США вряд ли бы это позволили, считая регион своей зоной влияния. Сейчас Вашингтон действует гибко, используя такие решения как инструмент давления и торга. Трампу важно выиграть время на фоне конфликта с Ираном, после чего он, скорее всего, вернется к кубинскому вопросу. В краткосрочной перспективе это можно считать экономическим и политическим успехом, но долгосрочного решения здесь нет. Если США вернутся к жесткой линии, поставки без их согласия будут невозможны».

28 марта глава Белого дома заявил, что Куба станет следующей целью США после военной операции в Иране.

Егор Парфенов