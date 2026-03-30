Трамп запутался в трех режимах

Президент США Дональд Трамп объявил вечером 29 марта, что ведет переговоры уже с третьей по счету группой влияния в иранской элите. «Первый режим был уничтожен, следующий режим преимущественно мертв, а с третьим режимом мы имеем дело»,— сказал глава Белого дома. По его мнению, это и есть та самая смена власти, которую США и Израиль провозгласили своей целью, начиная войну. Однако возникают сомнения в том, что после месяца боевых действий Тегеран способен говорить единым голосом. По оценке израильских властей, в Иране произошел раскол по вопросу о переговорах с США. За диалог выступают президент Масуд Пезешкиан и его сторонники, а силовики из Корпуса стражей исламской революции (КСИР) не хотят об этом слышать и полны решимости продолжать войну.

Фото: Rami Shlush / Reuters Стороны конфликта не соблюдают объявленный президентом США мораторий на удары по энергетической инфраструктуре. Вечером в воскресенье в результате налета израильских ВВС произошло отключение электричества в нескольких районах Тегерана. А на следующий день Иран атаковал НПЗ в израильской Хайфе (на фото)

«У них не будет страны»

О том, что в Иране сменилась власть, Дональд Трамп заявил вечером 29 марта, общаясь с журналистами на «борту номер один». «Первый режим был уничтожен, разрушен, все они мертвы,— констатировал американский лидер.— Следующий режим преимущественно мертв, а с третьим режимом мы имеем дело». Он добавил, что это «совершенно другие люди». «У нас идут чрезвычайно хорошие переговоры,— отметил Трамп.— Но с Ираном никогда не знаешь наверняка, потому что, когда мы ведем с ними переговоры, нам всегда приходится их взрывать… Я вижу возможность сделки с Ираном. Это может произойти в ближайшее время. Они сделают все, что мы хотим, и, возможно, благодаря этому их страна снова станет великой. Но если они этого не сделают, у них не будет страны».

В разговоре с изданием Financial Times Дональд Трамп не исключил, что эскалация конфликта может заставить США захватить иранский остров Харк.

«Честно говоря, я бы предпочел получить иранскую нефть,— сказал глава Белого дома.— Некоторые глупцы в США спрашивают: "Зачем вы это делаете?" Но это просто глупцы». Трамп выразил надежду, что захват острова вряд ли станет проблемой для американских вооруженных сил. «Я не думаю, что у них в Иране есть какая-либо оборона. Мы могли бы легко захватить его (Харк.— “Ъ”)»,— сказал Трамп, однако добавил: установление контроля над островом предполагает, что американским военным «придется там находиться некоторое время».

Тегеран подчеркивает, что готов встретить врага. «Противник открыто посылает сигналы о переговорах и диалоге, но втайне планирует наземное наступление,— заявил 29 марта председатель иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф, который, по одной из версий, негласно отвечает за переговоры с иранской стороны.— Он не знает, что наш народ ждет, когда американские военные войдут на его территорию». «Пока американцы добиваются капитуляции Ирана, ответ наших сыновей на эти требования очевиден. Мы никогда не примем унижения»,— пообещал он.

Война с университетами

Несмотря на действующий до 6 апреля мораторий президента США на удары по энергетической инфраструктуре, на практике это не соблюдается. Вечером 29 марта в некоторых районах Тегерана и северной провинции Альборз произошли отключения электроэнергии после атак израильских ВВС. А на следующий день Иран нанес удары по объектам критической инфраструктуры Израиля и арабских стран. Так, в результате совместных ударов со стороны Ирана и ливанской «Хезболлы» вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе «Базан» в Хайфе. А в Кувейте удар пришелся по водоопреснительной станции.

Как сообщили власти Ирана, в минувшие выходные были атакованы его крупнейшие научно-исследовательские и учебные центры.

По иранской версии, в зоне американо-израильских бомбардировок оказались как минимум 20 образовательных учреждений, в том числе Университет науки и технологий в Тегеране, а также технологический университет в Исфахане. Как итог — командование КСИР пообещало нанести удар по филиалам американских университетов на территории стран Ближнего Востока. «Мы советуем сотрудникам, преподавателям и студентам американских университетов в регионе, а также жителям соседних районов держаться от них подальше»,— заявили в КСИР.

Кроме того, центральный штаб КСИР пригрозил, что нацелит свои ракеты и дроны на личные резиденции политиков Израиля и США, даже те, которые находятся на территории арабских стран. «В ответ на обстрелы домов мирных жителей мы будем наносить удары по резиденциям американских и сионистских лидеров и чиновников в регионе»,— пообещали представители КСИР.

Особым фактором в углублении конфликта стало то, что 28 марта, месяц спустя после начала войны, к ударам по Израилю подключилось йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы), которое находится с Ираном в союзнических отношениях и получает от него финансы и вооружение.

«Ястребы» против правительства

Тегеран отвергает саму идею переговоров под огнем, заявил 30 марта на своем брифинге официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи. «Наша позиция ясна. Мы подвергаемся военной агрессии. Поэтому все наши усилия и ресурсы сосредоточены на самообороне»,— подчеркнул дипломат.

Впрочем, как пояснил израильскому изданию Israel Hayom высокопоставленный источник в сфере безопасности, Тегеран посылает разнонаправленные сигналы Вашингтону о своих требованиях, потому что его элита расколота. По этой версии, в иранской верхушке нарастает конфликт между правительством во главе с президентом Масудом Пезешкианом и «ястребами» во главе с командующим КСИР Ахмадом Вахиди. Если первая группа влияния выступает за скорейшее урегулирование с США и отказ от конфронтации со странами Персидского залива, то вторая придерживается максимально жесткого подхода, который сводится к продолжению войны.

Основной аргумент Масуда Пезешкиана и его команды заключается в том, что в случае продолжения боевых действий экономику Ирана через несколько недель ждет полный крах.

Государственным служащим в Иране уже не выплачивают зарплату, банковские услуги де-факто прекращены, в банкоматах отсутствует наличность. При этом иранский риал, падение которого спровоцировало массовые протесты в Иране в декабре 2025 года, продолжает стремительно обесцениваться.

Одним из факторов углубляющегося кризиса, по мнению сторонников Пезешкиана, стала тактика региональной эскалации, которой стал придерживаться КСИР с начала конфликта. Так, активы на десятки миллиардов долларов, хранившиеся в ОАЭ, были фактически заморожены после иранских ударов по гражданским и нефтяным объектам на эмиратской территории, пояснил источник Israel Hayom. А доступ к активам, хранившимся в Китае, был существенно затруднен, пояснил собеседник издания, не приведя дополнительных подробностей.

Но эти доводы, по всем признакам, пока мало волнуют КСИР и тех, кто его поддерживает.

Нил Кербелов