Путин присвоил звание Героя РФ летчику Терехину, который сбивал самолеты тараном

Президент РФ Владимир Путин посмертно присвоил звание Героя России летчику, участнику Великой Отечественной войны Николаю Терехину. Это следует из указа главы государства.

Звание присвоено «за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», указано в документе.

Николай Терехин с августа 1941 года командовал 10-м истребительным авиационным полком, который выполнял задачи в составе ВВС Калининского, Волховского и Северо-Западного фронтов. Погиб в воздушном бою 30 декабря 1942 года в районе озера Вершинское в Новгородской области.

Майор Терехин был одним из трех советских летчиков, трижды совершивших воздушный таран, причем два из них он совершил в одном бою. 10 июля 1941 года, управляя И-16, он таким образом сбил два «Юнкерса-88». 18 июля 1941 года он подобным маневром вогнал в землю «Дорнье-17». Всего к моменту гибели на счету майора было 17 сбитых самолетов и около 250 боевых вылетов.