Зумеры созрели для пятилетки

Зумеры готовы работать на одном месте больше пяти лет, но у них есть несколько условий. Почти половина россиян до 24 лет считает главным критерием высокую оплату труда. В среднем они хотят получать 90 тыс. руб. в месяц. Это данные опроса «Авито Работа». IT-специалисты оценивают свой труд в 107 тыс., а работники промышленности — чуть более 100 тыс. руб.

Задержаться в одной компании на пять лет согласны 40% респондентов. Примерно пятая часть готова работать на одном месте три года. В тройку приоритетов для зумеров также вошли баланс между работой и личной жизнью, а также четкость поставленных задач. Стабильность молодежи скорее связана с общим экономическим фоном, считает генеральный директор завода «Элкат» Максим Третьяков:

«У меня на этот счет есть теория, что не зумеры стали другими, а просто ситуация в экономике изменилась: мы вошли в стагнацию с перспективой падения темпов роста, может быть, даже ухода в отрицательную зону. Поэтому в этот период экономического цикла бессмысленно бегать с места на место: компании сейчас не зарабатывают и не склонны повышать зарплату. Более того, часть организаций в кризисе склонны сокращать сотрудников. Поэтому, наверное, у молодых людей просто не возникает более интересных предложений, и они становятся стабильнее».

Каждый третий респондент отметил, что ему важна дружная и поддерживающая команда. Такие условия также способствуют тому, чтобы зумеры дольше оставались на одном рабочем месте. В целом молодое поколение более чувствительно к среде внутри коллектива, говорит владелец сети дилерских центров «Альянс Тракс» Алексей Иванов:

«Иногда тренды склонны откатываться в обратную сторону. После ковида мы увидели повальное желание перейти на удаленку. Но такое стремление быстро пропало. И то же самое могу сказать насчет желания зумеров оставаться на одной работе дольше. В какой-то момент был тренд на постоянную смену места работы, а сейчас он развернулся в сторону стабильности и понятных взаимоотношений. Для молодых людей важно выстраивать доверительные отношения, которые выходят за рамки просто должностных обязанностей и инструкций. Они более чувствительны к тому, чтобы среда была, модным словом, экологичной».

По данным опроса, главная причина смены работы для более чем трети молодых россиян — желание получать больше в соответствии со своим опытом. 22% уходят в поисках гибкого формата, а каждый пятый меняет место из-за учебы, переезда или других жизненных перемен.

