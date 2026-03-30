МИД РФ осудил атаку на резиденцию президента Иракского Курдистана

Министерство иностранных дел РФ осудило атаку на резиденцию президента Курдского автономного района Республики Ирак Нечирвана Барзани в Дохуке. Во внешнеполитическом ведомстве призвали к скорейшему прекращению боевых действий на Ближнем Востоке и прекращению нападений на невоенные цели.

Президент Курдского автономного района Ирака Нечирван Барзани

Фото: Azad Lashkari / Reuters Президент Курдского автономного района Ирака Нечирван Барзани

«Решительно осуждаем эту акцию, целью организаторов которой было дальнейшее расширение географических рамок беспрецедентного по масштабам и разрушительности военно-политического кризиса, спровоцированного немотивированной агрессией США и Израиля против Ирана»,— заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

В МИД РФ подчеркнули, что в Москве «серьезно обеспокоены продолжением вооруженной конфронтации в зоне Персидского залива, а также участившимися фактами атак на объекты административной и гражданской инфраструктуры».

Ранее в СМИ появилась информация об ударе БПЛА по резиденции главы Иракского Курдистана Нечирвана Барзани. По информации Associated Press, объекту был нанесен ущерб, однако обошлось без жертв. Какая из сторон совершила нападение, неизвестно. Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани заявил, что совместная группа из федеральных властей и правительства региона начнет расследование и примет меры против виновных.

Анастасия Домбицкая