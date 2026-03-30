Мастер на все сеты

Завершившийся во Флориде Miami Open presented by Itau, турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории Masters 1000 с призовым фондом $9,4 млн, ознаменовался триумфом второй ракетки мира Янника Синнера, который спустя две недели после победы на аналогичном состязании в Индиан-Уэллсе обыграл в двух сетах чеха Иржи Легечку. 24-летний итальянец стал первым в истории АТР теннисистом, сумевшим на трех подряд «мастерсах» не потерять ни одной партии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Янник Синнер стал первым в истории АТР теннисистом, сумевшим на трех подряд турнирах категории Masters не отдать ни одной партии

Фото: Rebecca Blackwell / AP Янник Синнер стал первым в истории АТР теннисистом, сумевшим на трех подряд турнирах категории Masters не отдать ни одной партии

Говоря о соотношении сил перед решающим матчем Miami Open между Янником Синнером и Иржи Легечкой, в котором итальянец считался фаворитом, все же не стоило забывать финал этого турнира, состоявшийся год назад. Тогда другой чешский теннисист Якуб Меншик на двух тай-брейках сенсационно сломил сопротивление серба Новака Джоковича, который в предыдущих пяти встречах не отдал ни одной партии. Главным оружием Меншика стала подача, считающаяся ключевым элементом и в игре Легечки, теннисиста предельно агрессивного. Не случайно на пути к финалу он отыграл все девять брейк-пойнтов.

Однако повторения прошлогоднего варианта не последовало. В отличие от Джоковича, вышедшего на корт с опухшим из-за ячменя правым глазом и не сумевшего воспользоваться своими шансами, Синнер был практически безупречен.

За полтора часа игры он утратил концентрацию лишь в первой половине четвертого гейма, по ходу которого имел 0:40 на своей подаче. Но затем вовремя собрался, пять раз подряд подал с первого мяча и закрепил сделанный в третьем гейм брейк, поведя 3:1.

Вообще, подача Синнера в Майами впечатляла. В шести матчах он в общей сложности выполнил 70 эйсов. Больше, 91 раз, итальянец в рамках одного состязания подавал навылет лишь однажды, два месяца назад на Australian Open. Тогда впечатление от выступления Синнера смазало сенсационное поражение от Джоковича в полуфинале, но теперь ясно, что подача одного из двух лидеров мужского тенниса действительно качественно усилилась и позволяет выигрывать больше быстрых очков, экономя силы.

Уверенно оставив за собой первый сет, Синнер в дебюте второй партии выиграл на чужой подаче два очка из трех, но тут игру на полтора часа пришлось прервать из-за дождя. После возвращения соперников на корт ничего не изменилось. Легечка пытался при первой возможности атаковать и брать свое с помощью красивых выходов к сетке, но в перестрелках на задней линии преимущество Синнера было подавляющим. В третьем и пятом геймах чеху удалось отыграть по два брейк-пойнта, однако при счете 4:4 его более стабильный и мастеровитый оппонент все-таки добился своего. Очередной косой кросс Синнера на брейк-пойнте застал Легечку врасплох, и вскоре ему пришлось признать поражение — 4:6, 4:6.

Впрочем, сильно расстраиваться у 24-летнего чеха поводов не было. Впервые дойдя до финала столь представительного турнира, он поднялся в рейтинге сразу на восемь позиций — с 22-го места на 14-е, установив личный рекорд.

В ближайшие два месяца на грунте Легечке с его игровым стилем вряд ли удастся продолжить в том же духе, но после перехода на траву, а затем — на хард он снова может оказаться в центре внимания и побороться за место в топ-10 по итогам сезона.

Синнер же в Майами добился гораздо большего. Выиграв свой седьмой «мастерс», он завоевал 26-й титул за карьеру, догнав по этому показателю первую ракетку мира Карлоса Алькараса и практически сравнявшись с ним по очкам, набранным в этом году. На сегодняшний день у испанца 2950 баллов, а у итальянца — 2900, то есть вся борьба за лидерство в рейтинге АТР у них еще впереди.

Кроме того, Синнер, первенствовавший две недели назад в Индиан-Уэллсе, стал первым за последние девять лет в мужском теннисе обладателем «солнечного дубля» — победителем двух американских мартовских «мастерсов». А еще теперь на его счету уникальный рекорд. С учетом прошлогоднего турнира в Париже итальянец уже на трех «тысячниках» подряд не отдал ни одного сета, взяв 34 партии подряд. Подобного на пике карьеры не удавалось даже Джоковичу с его 40 титулами на «мастерсах».

Евгений Федяков