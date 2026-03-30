Управление ФСБ по ДНР заявило об использовании ВСУ химического и бактериологического оружия. В беседе с ТАСС представитель ведомства рассказала, что на территориях региона, прежде подконтрольных украинским войскам, находили такое оружие.

«Если мы говорим про схроны, время от времени мы находим, — сказала официальный представитель УФСБ по региону Арина Клепанова, — и видим именно отравляющие вещества».

Она добавила, что ВСУ применяют химическое и бактериологическое оружие, «чтобы отравить наше население». Тайные хранилища такого оружия в ДНР находят в достаточно большом количестве, добавила госпожа Клепанова.