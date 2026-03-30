МИД Ирана заявил об обсуждении выхода страны из ДНЯО

Парламент Ирана обсуждает возможность выхода страны из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом заявил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

Фото: Ministry of Foreign Affairs of the Islamic Republic of Iran

«Эта проблема обсуждается и в парламенте, и в обществе. Это важный вопрос, имеющий долгосрочные последствия, ответ на него не так прост»,— сказал он на пресс-конференции (цитата по «Интерфаксу»).

«Если членство в этом договоре сводится просто к названию или клочку бумаги, и если Иран не только не может воспользоваться этими правами, но и подвергается агрессии, то какой смысл в таком членстве?» — поинтересовался господин Багаи. При этом представитель МИДа подтвердил, что Иран продолжает придерживаться обязательств по ДНЯО.

ДНЯО устанавливает особый режим нераспространения ядерного оружия, запрещающий передачу этого вооружения от «ядерной пятерки» (США, Россия, КНР, Франция, Великобритания) другим странам, ограничивает распространение ядерных технологий и содействует мирному атому. Договор был одобрен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 12 июня 1968 года, открыт для подписания 1 июля того же года и вступил в силу 5 марта 1970-го. В договоре участвует 191 государство. Его не подписали Индия, Пакистан и Израиль. КНДР присоединилась к ДНЯО в 1985 году, но в 2003 году заявила о выходе из него.

Анастасия Домбицкая